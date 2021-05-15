Kuraklık binlerce balığı öldürdü

Mardin’in Mazıdağı ilçesindeki gölette görülen kuraklık, binlerce balığın ölmesine neden oldu.
AA’nın haberine göre kırsal Kocakent Mahallesi’ndeki gölette dün çok sayıda balığın öldüğünün görülmesi sonrası çalışma başlatıldı.
Göletin kurumaya yüz tutması nedeniyle gerçekleştiği belirlenen balık ölümlerinin önüne geçmek için büyükşehir belediyesine bağlı itfaiye araçlarıyla su takviyesi yapıldı.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ekiplerinin ağlarla yakaladıkları canlı balıklar, balık nakliye tanklarına aktarıldı. Balıklar, Derik Dumluca Barajı’na bırakılacak.