‘Kur korumalı TL’de yüzde 17 faizin üstüne nasıl çıkılır?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın geçen hafta uygulamaya koyup tavan faiz getirdiği kur korumalı Türk Lirası mevduatlarında üç aylık vadelerle 17’lik faizin üstüne çıkmak mümkün.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 20 Aralık akşamı yeni ekonomik tedbirleri açıklamıştı. Buna göre TL mevduat sahipleri, mevduatın sonunda eğer artış varsa döviz farkını devletten alacak. Bu farkı Merkez Bankası’yla Hazine ve Maliye Bakanlığı karşılayacak.

Erdoğan’ın duyurduğu adımlar kurdaki hareketliliği geçen hafta biraz olsun durdurdu. Ancak TL’de geçen seneye göre kayıp hala yüksek oranda ve bu haftaki seyir yukarı yönlü.

Tedbirlerin açıklandığı gün ve ertesinde Merkez Bankası verilerine bakıldığında rezervlerde 8,5 milyar dolarlık azalma görülüyor. Bu durum MB’nin ‘arka kapıdan’ dolar sattığı iddialarına yol açtı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, konuyla ilgili ‘her türlü aracı kullanırız’ demişti.

Fakat bu durum, Merkez Bankası rezervlerini daha da zorlayacak gibi duruyor. CHP’nin raporuna göre Merkez Bankası’nın net rezervleri eksi 50 milyar dolarda. Üstelik bu rakama geçen hafta yapılan satışlar dahil değil.

Faiz sınırı

Rezervleri zorlayacak bir başka durumda mevduat hesapları için getirilen tavan faiz sınırı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı TL cinsinden açılan kur korumalı mevduat hesapları için yüzde 14 taban, yüzde 17 de tavan faiz getirmişti.

Buna göre faizler, Merkez Bankası’nın duyurduğu politika faiz oranının en fazla 300 baz puan üstünde belirlenebilecek.

Ekonomistler bu hesaplar için tavan faiz uygulamasına gidilmesinin, kur artışının faizin üstüne çıkması durumunda Hazine’nin yükünü artıracağını söylüyor. Bankaların diğer mevduatlarda olduğu gibi kur korumalı mevduatta da faizi serbestçe belirlemesi halinde bu oran yüzde 17’nin üstüne çıkabilir ve böylelikle Hazine’ye binmesi muhtemel yük azalabilir.

Ancak her ne kadar bu hesaplara faiz tavanı konulmuşsa da Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş’a göre bu oranın üstüne çıkmak mümkün.

Vade 92 günde tutulmalı

Yüzde 17’lik faiz üstünden hesaplama yapıldığında en düşük vade olan 92 güne denk gelen faiz yüzde 4,285 düzeyinde. Yani bu hesaba 100 bin lira yatırıldığında 92 gün sonra ele geçecek faiz 4 bin 285 lira.

Tabii bu dönemde kur artışı örneğin yüzde 5’i bulursa tasarruf sahibinin toplam getirisi 5 bin lira olacak. Faizle olan fark Hazine tarafından ödenecek.

Aktaş, şu soruları sorup cevabını aktardı: “Politika faizinin tüm yıl boyunca sabit kalacağını varsayarsak kur korumalı mevduat hesaplarında yıllık faizi yüzde 17’nin üstüne çıkarmak nasıl mümkün olacak?

Bugün yüzde 17’den bir yıl vadeli hesap açtıran, bir yıl sonra bu oranı gelir hanesine yazacak. Ama hesabı bir yıl vadeli değil de daha kısa vadeli açtırırsanız ne olur?”

“İlk çeyrek olarak niteleyebileceğimiz 92 günün sonunda yüzde 4 bin 285 TL faiz geliri elde edersiniz, yani anapara 104 bin 285 liraya çıkar.

Bu tutar yine yıllık yüzde 17 faizle bir üç ay daha yatırıldığında altıncı ayın sonunda para 108 bin 754 liraya yükselir. Aynı şekilde devam edildiğinde dokuzuncu ay sonundaki tutar 113 bin 414 lira, yıl sonundaki tutar da 118 bin 274 lira olur.

Böylece bir yıl vadeli hesap açıldığında yüzde 17 faiz alınabilirken, üçer aylık gidilmesi halinde bir yılın sonunda yüzde 18,27’lik faiz geliri elde edilir.

Avantaj ve dezavantajlar

Vadenin kısa tutulması, faiz yükseldiği takdirde elbette ikinci, üçüncü yenilemelerde çok daha yüksek faizden yararlanmayı mümkün kılar. O durumda yıllık getiri yüzde 18,27’nin de çok üstüne çıkar.

Şu aşamada pek mümkün görünmüyorsa da elbette tersi de yaşanabilir. Merkez Bankası politika faizini aşağı çeker, buna bağlı olarak da faiz tavanı aşağı inerse bir sonraki vade yenileme döneminde daha düşük faize razı olmak kaçınılmazdır. Ya da politika faizi değişmese de şu an artı üç puan olan fark örneğin artı iki puana indirilebilir. Ancak bu durumlarda en geç üç ay sonra vade dolup parasını eline alacak vatandaş sistemden tümüyle çıkıp diğer araçlara yönelebilir.”