‘Kur korumalı’ hesabın teminat sayılmasına koşullu izin

Merkez Bankası (MB) döviz dönüşlü kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının TL kredilerde teminat olarak gösterilememe sınırlamasını kısmi ve koşullu olarak gevşetti.

MB, uygulamanın başlangıcında KKM ile TL’ye dönen hesapların teminat gösterilmesiyle alınacak TL kredilerin yeniden dövize dönmesine karşı teminat kısıtlaması getirmişti.

Bloomberg HT’nin ulaştığı bankalara gönderilen uygulama talimatında, döviz dönüşlü KKM ürününde tutulan mevduatın yabancı para krediler için teminat sayılacağı netleşti.

TL krediler içinse Eximbank’a verilen teminat mektupları hariç kredi temini amacı dışındaki teminat mektupları, akreditifler, mal alımı, bayilik gibi gayri nakdi krediler için teminat olarak kullanılabilecek.

Bankanın talimatında şunlar kaydedildi: “TL cinsinden yapılan alım satıma ilişkin TL olarak düzenlenmiş belgenin bir suretinin bankada muhafaza edilmesi şartı ile, müşterinin ihtiyaç duyduğu her türlü maddi ve gayri maddi mallar ile hakların, bedeli satıcıya ödenerek tedarik edilmesi sonucu müşteriye sağlanan TL krediler için dönüşümlü mevduat ve katılma hesapları teminat olarak gösterilebilecektir.”

31 Ocak tarihinden önceki dönemde TL nakit kredilere teminat olarak gösterilen döviz tevdiat hesapları, KKM’ye dönüştürülerek bu teminatların yerine kullanılabilecek.

Uygulama, bu tarihten önce TL kredilere teminat olarak kullanılan dönüşüm hesapları için geçerli olmayacak.