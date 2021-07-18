Kupa biter stad yıkılır!

2022’de Dünya Kupası için Katar’da inşa edilen stad turnuva sonunda yıkılacak. Stad bu özelliğiyle kupa tarihinde bir ilk.

Doha limanındaki Ras Abu Aboud stadı 974 nakliye konteynerinden inşa edildi. 40 bine seyirci kapasiteli stadda 2022 Dünya Kupası’nın çeyrek finallerinde yedi maç oynanacak.

Bütün konteynerler geri dönüştürülmüş çelikten imal edilmiş. Stadı inşa etmek için kullanılan konteyner sayısı da Katar’ın telefon koduna bir gönderme. Stad, ülkenin sürdürülebilirlik taahhadünün sembolü ve kimliğinin yansıması olarak nitelendiriliyor.

Fotoğraflar: CNN

Turnuva bitince koltukları ve çatısı dahil stad her şeyiyle sökülecek ve Katar’da veya ülke dışında başka spor karşılaşmaları ya da farklı alanda etkinlikler için kullanılacak.

CNN’e konuşan projenin müdürü Mohammed Al Atwan şunları söyledi: “40 bin kişilik mekan tamamıyla sökülüp başka bir ülkede yeniden inşa edilmek üzere taşınabilir. Ya da iki tane 20 bin kişilik stad yapılabilir. Bütü parçallar spor tesislerine ihtiyacı olan ülkelere bağışlanabilir. Stadın güzelliği burada yatıyor; fırsatlar sonsuz.”

Katar sunduğu bu olanakların yanısıra stadın gelecekteki turnuvular için de öncü olmasını umuyor.

Geçen ay yayınlanan bir FIFA raporuna göre 2022 Dünya Kupası’nın 3,6 milyon ton karbondiyoksit üreteceği hesaplanıyor. Bu sayı 2018’de Rusya’daki turnuvanın yarattığından 1,5 ton fazla.

Bununla birlikte Katar etkinlik öncesi, sırası ve sonrasında emisyonları dengeleyerek karbon nötr bir dünya kupası gerçekleştirmeyi taahhüt ediyor.

Organizasyonu düzenleyenler turnuva için gerekli tesis ve altyapıların inşası sırasında Ras Abu Abboud stadında olduğu gibi sürdürülebilir yöntemler kullanacağını ifade etti.

Önümüzdeki 10-15 yıl içinde iki mega güneş enerjisi santrali inşa edilerek turnuva sırasında ortaya çıkan emisyonların dengeleneceği belirtildi.