Kulüp dizisinin ikinci kısmından ilk fragman yayınlandı

Netflix, başrollerini Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kalebek, Salih Bademci, Metin Akdülger ve Fırat Tanış’ın paylaştığı ‘Kulüp’ün ikinci kısmından fragman paylaştı.
Gerçek hayattan esinlenilerek hazırlanan dizide dönemin devrim yaratan gece kulübünde çalışan eski mahkum Matilda ve hapisten çıktığı güne kadar kendisinin varlığından habersiz kızı Raşel’in hikayesi anlatılıyor.
İzleyenleri 1950’li yıllara götüren dizi, oyuncuların performanslarıyla büyük ilgi toplamıştı.
İlk sezonun dört bölümden oluşan ikinci kısmı 6 Ocak’ta izleyiciyle buluşacak.