Kulüp dizisinin ikinci kısmından ilk fragman yayınlandı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası’nın ‘128 milyar dolar’ açıklamasıyla ilgili olarak, “Ortada korkunç bir kamu zararı vardır. Siyasi ikbal için ucuzdan satılan o rezervler, bugün Türk Lirası’nı tamamen korumasız bırakmıştır” dedi.