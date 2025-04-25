Kültür ve Turizm bakan yardımcısı hakkındaki haberlere erişim engeli

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu hakkındaki haberler ve sosyal medya paylaşımları, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.

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Söz konusu haberler CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın ‘Bir devlet memurunun önlenemez yükselişi: Borsacılıktan medya imparatorluğuna’ paylaşımına dayanıyordu. Salıcı, Mumcu’nun eşinin şirket ortaklarının ‘borsa spekülatörleri’ olduğunu öne sürüyordu.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) haberine göre kararı İzmir 6’ıncı Sulh Ceza Hakimliği 23 Nisan’da aldı.

Erişime engellenen içerikler arasında, Salıcı’nın açıklamalarını paylaşan insan hakları savunucusu Nejat Taştan’ın gönderisi de yer alıyor.