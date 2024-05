Kült filmlerin yönetmeni Roger Corman öldü

‘The Little Shop of Horrors’ ve ‘Attack of the Crab Monsters‘ dahil bir dizi kült filmin yönetmeni Roger Corman 98 yaşında öldü.

Fotoğraf: Vikipedi

Ailesi, ünlü yönetmenin perşembe günü Kaliforniya’daki evinde öldüğünü belirtti. Corman’ın nasıl hatırlanmak istediği sorusuna, “Ben bir film yapımcısıydım, sadece bu kadar” diye yanıt verdiği aktarıldı.

Corman’ın gelişimine katkıda bulunduğu aktörler arasında Jack Nicholson ve Robert De Niro gibi ünlü isimler de yer alıyor.

Fotoğraf: BBC

Filmlerinin çoğu kült klasikler haline gelen yönetmen, paradan tasarruf etmek için genellikle aynı yerde ve aynı anda iki film çekerek çalışma hızıyla ünlendi.

Roger Corman, 5 Nisan 1926’da Detroit’te doğdu. Babası bir mühendisti ve Corman onun izinden gitmeyi planlamıştı. Ancak üniversitede okurken film yapımcılığına ilgi duydu ve bir süre General Motors’ta çalıştıktan sonra 20th Century Fox’ta çalışmaya başladı.

Görsel: BBC

Fazla ilerleme kaydedemeyince Avrupa’ya doğru yola çıktı ve Oxford’da kısa bir süre İngiliz edebiyatı okudu. Senarist olma arzusuyla ABD’ye döndü.

İlk senaryosu ‘The House in the Sea’ 1954’te sattı ‘Highway Dragnet’ adıyla çekildi. Ancak hikayesinde yapılan değişiklikler onu o kadar üzdü ki bir miktar para biriktirip yapımcı olarak kendi şirketini kurdu.

Corman, 1955’te ‘Swamp Women’la yönetmenliğe başladı ve sonraki 15 yıl boyunca 50’den fazla film çekerek hızıyla ün kazandı.

Ünlü yönetmenin üzerinde çalıştığı çok sayıda film ve yeni yetenek bulma yeteneğinin neredeyse eşi benzeri yok.

Filmlerinin birçoğu kült statüsüne kavuştu.