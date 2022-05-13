Kulaklığını almak isterken kayalıklara sıkıştı: Üç buçuk saatte kurtarıldı

İstanbul Kadıköy’deki Moda sahilinde kayalıkların arasına düşürdüğü kulaklığını almaya çalışırken baş aşağı şekilde sıkışan bir kişi, ekiplerin üç buçuk saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, Caferağa Mahallesi Moda sahilinde düşen kulaklığını almaya çalışırken dengesini kaybederek kayalıklara düşen Güven M. burada sıkıştı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ayrıca iş makinesi ve vinç de yönlendirildi.

İş makinelerinin yardımıyla kayalıklar yerinden kaldırıldı.

Güven M., ekiplerin yaklaşık üç buçuk saat süren çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.