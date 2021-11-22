Kübra Par: Böyle bir kumpas organize edecek kadar delirmedilerse neden sessiz duruyorlar?

Sonunda bu da oldu, İstanbul halkının sevgili köpeği Boji bile iftiraya uğradı.

Kumpasın arkasında AK Partililerin olduğu iddia ediliyor.

Gerekçe olarak iftirayı gündeme getiren “Sağdan Haberler” adlı Twitter hesabının sürekli İBB aleyhinde haberler yapması ve takipçileri arasında Tevfik Göksu, Melih Gökçek gibi isimlerin bulunması gösteriliyor.

Dün bu olay karşısında İBB Meclisi’nde yer alan AK Partililer bir yorum yapmış mı diye baktım, sesleri çıkmamış.

Eğer ki sahiden böyle bir kumpas organize edecek kadar delirmedilerse neden sessiz duruyorlar?

Kübra Par’ın yazısı