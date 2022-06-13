Kriptoda sert düşüş

ABD enflasyon verileri sonrası sıkılaşma fiyatlamalarının daha da artması kripto paraları da sert vurdu. Bitcoin, Aralık 2020’den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

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ABD’de mayısta enflasyon yüzde 0,7’lik beklentiye karşın yüzde 1 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 8,6’ya yükseldi ve yeniden 41 yılın zirvesine çıktı. Bu durum ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) daha agresif adımlar gelebileceğine yönelik beklentileri yükselti.

Bunun sonucunda Bitcoin 25 bin dolara kadar geriledi ve Aralık 2020’den bu yana en düşük seviyeyi test etti. Bitcoin’le birlikte kripto varlık piyasasının diğer önemli para birimlerinde de sert düşüşler yaşandı.

Ethereum’da son yedi günde kayıp yüzde 30’a ulaştı. Haftanın ilk işlemlerinde Ethereum 1320 dolarlara kadar geriledi. Binance Coin, Cardano ve Solana’da yüzde 17’lik kayıp izlendi.