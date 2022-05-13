Kripto paralarda sular biraz duruldu

Son günlerde fırtına kopan kripto para piyasalarında sular biraz da olsa duruldu. Bitcoin yeniden 30 bin doların üzerini görürken diğer kripto varlıklar da fiyatlarda toparlanma izlendi.

Fotoğraf: Reuters

Bitcoin, ABD’den gelen enflasyon verileri ve TerraUSD’ye ilişkin endişeler nedeniyle Ocak 2021’den bu yana en düşük seviyesini görmüştü.

Dün 26 bin dolara düşen Bitcoin, bugün 30 bin seviyesinin üstüne çıktı. Diğer kripto varlıkların fiyatlarında da yukarı yönlü bir hareket görüldü.

Piyasanın sakinleşmesinde önde gelen stabil para Tether’de görülen toparlanma başta olmak üzere piyasayı geren endişelerin bir miktar dağılması etkili oldu. Perşembe günü 1 doların altına gerileyen Tether’de yeniden 1 dolarlık çıpa sağlandı.