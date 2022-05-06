Kripto paralarda Fed iyimserliği kısa sürdü

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın mesajları sonrası yükselişe geçen kripto paralardaki iyimserlik kısa sürdü.

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Fed’in önceki akşam beklendiği gibi faiz artırmasının ardından Powell, 75 baz puan artırımını tartışmadıklarını belirtmişti.

Bu açıklama kripto paraları yüzde 5 yükseltmişti ama ‘bahar’ yine kısa sürdü.

ABD ekonomisinde küçülme kaygıları artınca, Powell’ın açıklamalarının etkisi de kısa sürdü.

Bu sebeple dün ABD borsalarında önemli kayıplar görüldü. S&P 500 endeksi yüzde 3,6, Dow Jones yüzde 3,1, son dönemde kripto paraların paralel hareket ettiği teknoloji endeksi Nasdaq da yüzde 4,99 düştü.

Riskli görülen varlıklardan kaçılırken, bu havadan kripto paralar da olumsuz etkilendi. Dün akşam Bitcoin 36 bin doların altını gördü.

Bu sabah itibariyle 36 bin 460 dolara gelse de günlük kaybı yüzde 8,3’ü buldu.