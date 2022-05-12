Kripto paralarda düşüş sürüyor

ABD enflasyonunun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından kripto varlıklarda yaşanan dalgalanma etkisini devam ettiriyor. Bitcoin 28 bin doların da altını test ederek Ocak 2021’den bu yana en düşük seviyesini gördü.

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Dayanıklı tüketim mallarındaki fiyat düşüşleri ve Çin’deki salgın önlemlerinin enerji fiyatlarının soğumasına yol açması nedeniyle ABD’de enflasyon 40 yıllık zirveden geriledi. Ancak gelen rakam (yüzde 8,3) yine de beklentilerin üstünde.

Verilerin açıklanmasının ardından hızlı bir şekilde 30 bin doların altına inen Bitcoin, tekrar bu seviyenin üzerine çıkmayı denediyse de tutunamadı ve 28 bin doların altını test etti. Böylelikle Bitcoin’de Ocak 2021’den bu yana en düşük seviye görüldü.

Diğer yandan düşüşte TerraUSD’ye ilişkin endişeler de etkili oluyor.

Bloomberg Opinion yazarı kripto yatırımcısı Aaron Brown, TerraUSD’nin (UST) çöküşünün tüm likidite protokollerindeki güveni olumsuz etkilediğini belirtti. Bu durum kripto varlık piyasasında güvenin kırılgan olmasına yol açan unsurların başında geliyor.