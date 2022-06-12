Kripto paralarda düşüş: Bitcoin çok daha düşük seviyelere gerileleyebilir

ABD’de açıklanan enflasyon verileri sonrası kripto paralarda başlayan satış dalgası hafta sonuna da taşındı. Kripto platformu Luno’nun Başkan Yardımcısı Viyaj Ayyar “Bir-iki ay içinde Bitcoin’in çok daha düşük seviyelere gerilediğini görebiliriz” yorumunda bulundu.

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ABD’de cuma günü açıklanan enflasyon verisiyle 40 yılın en yüksek zirvesinin görülmesinin ardından kripto paralarda yaşanan düşüş bugün de devam etti.

ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık yüzde 1 artarken, yıllık yüzde 8,6’yla Aralık 1981’den bu yana kaydedilen en büyük artışı göstermişti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell son yaptığı açıklamada enflasyonu düşürmek için gerekirse daha agresif sıkılaştırma adımları atabileceklerini belirtmişti.

Bloomberg HT’nin haberine göre, Ether yüzde 5 değer kaybıyla 1445,56 dolara gerileyerek 2021 Mart ayından beri en düşük seviyesini görürken, Bitcoin de 27 bin 264,65 dolara düşerek 12 Mayıs tarihinden bu yana en düşük seviyesine indi.

‘Düşüş trendinin devam etmesi olası görünüyor‘

Ayyar düşüşle ilgili şöyle konuştu: “ABD enflasyon verisi hafta sonuna girerken aşağı yönlü trendi destekledi ve özellikle önümüzdeki hafta yapılacak FOMC toplantısı nedeniyle düşüş trendinin devam etmesi olası görünüyor.”

“Eğer daha önce yaşanan ayı piyasalarını incelersek Bitcoin’in yüzde 80 ve üzeri değer kaybı yaşadığını diğer kripto paraların ise yüzde 90 ve üstü gerilediğini görüyoruz” diyen Ayyar, şöyle devam etti: “Eğer şu anda yaşadığımız durum bu ise önümüzdeki bir-iki ay içinde Bitcoin’in çok daha düşük seviyelere gerilediğini görebiliriz.”