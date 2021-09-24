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Yaramazlara biraz batar!

Kreşte dayak ve kötü muameleye 10 ay hapis

İstanbul’un Tuzla ilçesinde bir kreşte çocukların toplu halde yarı çıplak tuvalete götürüldüğü ve dövüldüğü kreşin sahibine hapis cezası verildi.

Fotoğraf: DHA

Güler Dağıtmaç’ın sahibi olduğu kreşte yaşananları, 2018’de kendi çocuğu da aynı kreşte okuyan temizlik görevlisi ortaya çıkarmıştı.


Hürriyet’ten Aziz Özen’in haberine göre Güler Dağıtmaç hakkında ‘zincirleme şekilde kötü muamele’ suçundan iki ay 15 günden bir yıl dokuz aya kadar hapis istemiyle açılan dava karara bağlandı.

Anadolu 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesi, Dağıtmaç’a ilk olarak ‘terbiye hakkından doğan disiplin yetkisini kötüye kullanmak’tan altı ay hapis cezası verdi.

Ancak suç birden fazla çocuğa karşı işlendiği için ceza 10 ay 15 güne çıkarıldı, indirim uygulanmadı.

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