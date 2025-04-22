Kosta Rika'daki Poas Yanardağı'nda şiddetli patlama: 10 dakika sürdü

Kosta Rika’da bulunan Poas Yanardağı’nda şiddetli patlama meydana geldi.

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Kosta Rika Volkanoloji ve Sismoloji Gözlemevi (OVSICORI) patlamanın yaklaşık 10 dakika sürdüğünü duyurdu.

Gaz ve kül bulutu, deniz seviyesinden 4 bin 708 metre yüksekliğe ulaştı. Rüzgarın etkisiyle Zarcero, Grecia, Alajuela, Heredia ve San Jose kentlerine kül yağdı.

Yetkililer, yanardağda artan sismik aktivite ve günde 600 tonu aşan kükürt dioksit salınımı nedeniyle yeni patlamaların olabileceğini söyledi.

Volkanolog Geoffroy Avard, bu hareketliliğin, yanardağın asidik krater gölü Laguna Caliente’den kaynaklandığını belirtti.