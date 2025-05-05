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Yaramazlara biraz batar!

Korumadaki 'ayı gülü' Karabük'te çiçek açtı

Karabük’ün Eflani ilçesinde ‘ayı gülü’ diye bilinen korumadaki ‘paeonia officinalis’ çiçeği açtı.

Fotoğraflar: AA

Düğün çiçeğigiller familyasına ait bitki, ilçenin farklı noktalarında ilkbahar aylarında çiçek açıyor.


Bazı bölgelerde meşe ağaçları arasında çıkan ayı gülleri pek çok kişinin ilgisini çekiyor.

Doğal yayılan korumadaki çiçek, her yıl mayıstan haziran sonuna kadar bölgede doğaya renk katıyor.

AA’nın aktardığına göre ‘ayı gülü’ alternatif tıpta da kullanılıyor. Bitkinin ülsere, spazma ve çay olarak kullanıldığında öksürüğe iyi geldiği belirtiliyor.

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