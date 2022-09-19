Koronavirüsten dokuz ferdi ölmüştü: Ailenin genetik inceleme sonuçları belli oldu

Rize’de Covid-19 nedeniyle dokuz ferdini kaybeden Genç ailesi için genetik tarama sonuçlarında herhangi anormal bir bulguya rastlanmadı.

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AA’nın aktardığına göre Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyünde, aynı aileden dokuz kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Genç ailesinin çağrısı üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından genetik tarama çalışması başlatıldı.

Ailede ‘riskli‘ olduğu belirlenen 13 kişiden kan örnekleri alınarak genetik çalışma için Ankara ve İstanbul’daki çeşitli hastanelere gönderildi. Numunelerin laboratuvardaki genetik analizi sonucunda koronavirüs ölümlerine yol açan herhangi bir etkene rastlanmadı.

63 yaşındaki Ali Genç, ailede şu an hastalık nedeniyle herhangi bir sıkıntı olmadığını belirterek, şunları söyledi:

“Koronavirüs sürecinde ailemizde üst üste ölümler yaşanınca bize ‘sizin genetiğinizde bir hastalık’ var dediler. Biz de testimizi yaptırdık. Ondan sonra testimizin sonucunda bir sıkıntı çıkmadı. Ailemden dokuz kişiyi kaybettim.”