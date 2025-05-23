Korkut Boratav: ABD emperyalizminin yeni yüzyılda saldırganlaşması, dolar hegemonyasını zayıflattı

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Dolar-altın bağlantısının son bulduğu, döviz kurlarının dalgalanmaya bırakıldığı 1970’li yıllardan bu yana, devalüasyonu dış ticarete dönük bir politika aracı olarak kullanabilecek güçlü rakiplere Amerikan yönetimleri daima tepki gösterdi; önlemeye çalıştı. Güçlü bir dolar da ABD’nin stratejik, uzun dönemli stratejik önceliği olarak korundu.

ABD emperyalizminin yeni yüzyılda saldırganlaşması, dolar hegemonyasını zayıflattı. Hedeflenen, direnen ülkelere karşı finansal yaptırımlar yaygınlaştı. Merkez bankalarının rezervlerine el koyma gibi yaptırımlar pre-kapitalist mülkiyet haklarını dahi çiğner. ABD müttefiki Türkiye dahi bu yaptırımlardan payını aldı; bir banka görevlisi ABD’de yargılandı; hüküm giydi. İlk Trump yönetimi Çin’e karşı yerleşik uluslararası ticaret kurallarını çiğneyen kısıtlamalar uyguladı.

Finansal yaptırım riskleri, dolardan kaçma eğilimini tetikledi. Merkez bankaları rezervlerinde dolar ve ABD Hazine bonusu payları erimeye başladı. “Güçlü dolar” önceliğini sürdürmek güçleşti. Biden yönetiminin Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD ekonomik yaptırımlarının “doların dünya parası niteliğini” aşındırdığını Ekim 2024’te açıkça itiraf etti.

Korkut Boratav’ın yazısı