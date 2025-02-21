Korkut Boratav: ABD bir dizi sivil darbeye katkı yaptı, Trump-Musk o deneyimleri kendi ülkelerinde mi uygulamaktadır? 

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ABD siyasal hayatında güçler ayrılığı kök salmıştır. Anayasası, yürütme erkinden kaynaklanacak diktatörlük eğilimlerine karşı yargının denetim işlevine öncelik vermiştir.

Trump-Musk ikilisince tezgâhlanan sivil darbeye karşı bu güvence şimdilik etkisizdir. Harvard Üniversitesi’nden Maya Sen bazı nedenleri açıklıyor (The Conversation, 13 Şubat).

Nedenlerden biri zaman baskısıdır. Trump, sakıncalı kararnameleri olağan dışı bir hızla çıkarıyor. Federal mahkemelerin bu tempoyu izlemesi çok güç. İptal ve durdurma kararlarının yeni kararnamelerle geçersiz kılınması da mümkün.

Daha da önemlisi var: Mahkemelerin hatta Yüksek Mahkeme’nin kararları uygulanmazsa ne olur? Üstelik bu niyet peşinen de açıklanmıştır: Başkan Yardımcısı Vance “generalin askerî operasyonuna bir yargıç müdahale edemez; yasadışıdır. Yargıçlar yürütme organının yasal yetkilerine karışamaz” görüşündedir (ABC News, 11 Şubat). Trump da birkaç gün sonra, yürütme erkinin ABD Anayasası’nda Başkan’a verilmesini vurgulayarak aynı görüşü tekrarlamış (Seymour Hersh, 17 Şubat).

ABD 2010 sonrasında (başta Brezilya olmak üzere) Latin Amerika’da bir dizi sivil darbeye katkı yaptı. Trump-Musk ikilisi o deneyimleri şimdi doğrudan doğruya kendi ülkelerinde mi uygulamaktadır?

Belki, yeni bir faşizme geçiş modeli inşa edilmektedir. 2016 sonrasının Türkiye’si ile benzerlikler de çarpıcı, öğreticidir.

Korkut Boratav’ın yazısı