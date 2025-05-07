Koray R. Yılmaz: Trump Amerikalıların sabır taşını çatlatacak gibi…

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Bu yazı yayımlandığı tarihte Fed toplantısında faiz oranının ne olacağı ele alınacak. Özellikle gümrük vergilerinin hayata geçmesiyle birlikte artması olası olan enflasyon düşünüldüğünde Fed’in faiz düşürmesi zor görünüyor. Anlaşılan Jerome Powell, Donald Trump’ı biraz daha kızdıracak. Hatırlarsak Trump, Powell için, “Bir noktada faiz indirecek. Beni çok da sevmediği için indirmemeyi tercih ediyor” demişti. Sinyaller henüz vaktin gelmediği yönünde.

Belki o da bir açıklama yapar ve “söz dinlemiyor bu adam o yüzden görevden alıyorum” minvalinde bir şeyler söyler. Ama bunu ABD’de yapmak başta borsalar olmak üzere ciddi bir sarsıntıyı ve dahası çok ciddi bir hukuk sürecini de göze almayı gerektiriyor. Yani işler bizdeki gibi kolay değil…

…Başlıktaki sorumuza tekrar dönersek, ilk çeyrekteki negatif büyümenin ikinci çeyrekte de devam edeceğini düşünmek için elimizde güçlü kanıtlar yok. Yani teknik bir resesyon olası görünmüyor. Ancak ABD ekonomisinin 2025 yılı büyüme oranında önceki yıllara oranla bir düşüş olacağını öngörmek mümkün görünüyor. Trump Amerikalıların sabır taşını çatlatacak gibi…

Koray R. Yılmaz’ın yazısı