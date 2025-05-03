Konyalı çiftçi CHP mitinginde: Bizleri telef edemezsiniz

Konyalı çiftçi Hatice Sarı, CHP’nin Millet iradesine sahip çıkıyor’ mitinginde konuştu: “Bizleri telef edemezsiniz, halkız, haklıyız kazanacağız.”

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen hafta AKP grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef alarak, şöyle demişti: “Bundan önceki de (eski CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) aynı hevesle kurmadık masa, basmadık düğme bırakmamıştı. Ama sonuç ortada; cumhurbaşkanı olacaktı, şaibeli şekilde tarih oldu. Bunun nefesi 2028’e kadar yetecek mi, göreceğiz. Bakalım cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP’li siyaset yolunda telef olup gidecek?”

Erdoğan’ın bu sözleri CHP’nin Konya mitinginde de gündemdi.

Kılıçarslan Kent Meydanı’ndaki mitingde otobüsü üzerinde kalabalığa bir konuşma yapan çiftçi Sarı, şunları söyledi: “Sayın Konya halkımız, hepiniz hoş geldiniz; ben buraya hiçbir parti gözetmeksizin derdimi anlatmaya geldim. Burada ne diyorsam Konya Seydişehir ilçesi Taraşçı mahallesinden geliyorum. Yaşadığımız bu yoksulluk ve pahalılık düzeninde gübre alamıyoruz, tohum alamıyoruz, mazotu hiç alamıyoruz. Erkeğiyle, kadınıyla biz çiftçiler gece gündüz üretmeye devam ediyoruz. Her geçen gün binbir türlü zorlukla ve emekle mücadele ediyoruz. Etimiz para etmiyor, sütümüz para etmiyor.

Şunu bilin ki bizler telef edilirsek bütün ülke telef olur. Hani köylü milletin efendisiydi, nerede o efendi köylü? Bizler üretmenin mahsurunda kaldık, benim traktörüm besi damında bomboş yatıyor. Tarlalarımı ekemiyorum, mazot alamıyorum. Her şey faiz fiyatına uçtu gitti.

Okuyan telef, köylü telef, üreten telef. Kanal İstanbul’a vereceğin parayı çiftçiye versen de ben burada hiç konuşmasaydım olmaz mıydı? Üretimi desteklemeyen, köylünün yanında olmayan bir iktidar istemiyoruz. Bizleri telef edemezsiniz, halkız, haklıyız kazanacağız.“