Konya Ovası’ndaki yüzey yarıkları yerleşim yerlerine ulaştı

Obruk oluşumunun sıklıkla görüldüğü Konya’da, yer altı su seviyesindeki azalmaya bağlı yüzeyde oluşan, kilometrece uzunlukta ve yer yer 50 santimetre açıklığındaki yarıklar, Tuzlukçu ilçesinde yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

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Daha önce Çumra, Karapınar ve Emirgazi ilçelerinde de yer altı su seviyesinde azalmaya bağlı olarak yüzey yarığına rastlanmıştı. Yerleşim yerlerinde ve yapılarda deformasyona neden olan yüzey bozulmaları, mahalle sakinlerini de endişelendiriyor.

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, Konya Ovası’ndaki obruk oluşumlarına yönelik araştırmada gözlemledikleri yüzey yarıklarının gün geçtikçe etkisini artırdığını söyledi.

Yarıkların derinliği 1,5-2 metreyi aşıyor

Yer altı su seviyesindeki azalmaya bağlı oluşan yarıkların, bazı kırsal mahalleleri de tehdit ettiğine işaret eden Eren, şöyle konuştu: “2000’li yıllardan bu yana, aşırı su kullanımı ve küresel ısınmaya bağlı olarak yer altı suyunda önemli düşüşler başladı. Bunu Orta ve Batı Anadolu havzaları, Tuzlukçu, Akşehir, Aksaray, Karaman, Niğde, Bolvadin, Manisa ve Aydın’da görüyoruz. Bunları, yüzey deformasyonları, yeryüzünde 1,5-2 metreye varan düşey atımlar oluşturan yüzey faylanmaları şeklinde izliyoruz.”

Yarıkların evlerde hasar oluşturduğunu ve bunu engellemenin tek yolunun yer altı suyunu belirli dengede tutmak ve su seviyesindeki düşüşün önüne geçmek olduğunu belirten Eren, “Tuzlukçu ilçesi Çöğürlü mahallesinin 400 metrelik bölümünde yüzey deformasyonlarına rastladık. Yerleşim yerinden boydan boya geçiyor. Vatandaşlar ayrılan bir duvarı köpükle doldurmaya çalışmış. Bu durumu engelleyebilsek bile kalıcı deformasyon oluşturduğu için 10 yıl kadar devam ediyor” dedi.

Karapınar ve Çumra Adakale’deki gözlemlerde yıllık 5-10 santimetre düşey çökme tespit ettiklerini belirten Eren, yer altı suyundaki azalmayla havzaların tam anlamıyla çöktüğünü söyledi.

‘Bu yıl daha da açılma var’

Eren, yer altı su seviyesindeki düşüşün 2000’li yıllardan önce 1 metre düşerken şu anda 5-10 metreden fazla olduğunu ve son 10 yılda bu oranın daha da arttığını belirtti.

Bu orandaki hızlanmanın devam edeceğini söyleyen Eren, şunları kaydetti: “Bunların obruklarla da kısmen ilişkisi var. Yarıklar, büyük çapta olmasa bile yeni obrukların oluşumuna da neden oluyor. Depremlerle ilgisi yok. Emirgazi’de 3 kilometre uzunlukta, Tuzlukçu’da ise 2 kilometre uzunlukta olan yarıklar var. Bu yıl daha da açılma var. Geçen günlerde Emirgazi ilçesindeki yarıkları oluşturan yağmur değil. Zayıflık zonu olduğu için yağmur sadece ortaya çıkmasını hızlandırıyor.”