Konutta ‘tapuyu değil kullanım hakkını al’ önerisi

Satılık ve kiralık konutta fiyat artışları devam ederken GAPAS sorunun çözümü için Britanya’da uygulanan ‘kullanım hakkı satışı’ yöntemini önerdi.

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Gayrimenkul fiyatları son yıllarda artan bir hızla yükseliyor. 2022 başından bu yanaysa konutlarda son zamanların en yüksek artış oranları görüldü.

Merkez Bankası verilerine geçen yıla oranla fiyat artışı Türkiye genelinde yüzde 94. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezine (BETAM) göreyse fiyatlar ülke genelinde yüzde 134 arttı.

Hükümetin adımlarıysa yetersiz kaldı.

Dünya’dan Leyla İlhan’ın haberine göre Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) sorunun hızlıca çözümü için Britanya’da uygulanan ‘kullanım hakkı satışı’ yöntemini önerdi.

Bu modelde, kişiler sadece konutun yapı ömrü boyunca kullanım hakkını satın alıyor. Arsa mülkiyeti yine hak sahibinde kalıyor. Müteahhit sadece yaptığı konut bedelini ve kârını alıyor. Konutu alan kişilerse müteahhide konut bedelini ödedikten sonra, konutun yapı ömrü kadar yapılan sözleşme kapsamında kira ödüyor. Kullanım hakkı alan kişinin, binanın ömrü boyunca konutu çocuklarına miras bırakabileceği kaydediliyor.