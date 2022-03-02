Deprem sigortası Allah’a emanet: İki evden birinde yok

Türkiye’de bulunan 20 milyon 32 bin konutun sadece yüzde 52,70’inin zorunlu deprem sigortası var.

9 milyon 470 bin 258 konut sigortasız bir şekilde depremi bekliyor.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Deprem, Türkiye’de en sık rastlanan afet türü. Zorunlu deprem sigortası uygulamasıysa 27 Eylül 2000’den beri yürürlükte ancak katılım halen istenilen düzeyde değil.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) verilerine göre 6 milyon 840 bin konutun yer aldığı Marmara, deprem sigortasına en fazla ilgi gösteren bölge.

Marmara’da yüzde 62,40’lık oranla 4 milyon 265 bin 218 konutun zorunlu deprem sigortası mevcut.

Yüzde 52,40’la Ege, yüzde 48,70’le İç Anadolu, yüzde 46,30’la Güneydoğu Anadolu, yüzde 46,10’la Doğu Anadolu, yüzde 45,70’le Akdeniz ve yüzde 42,90’la Karadeniz takipte.

Büyükşehirlerde oranlar

İstanbul yüzde 62 oranla büyükşehirler içinde sigortalılık oranı en yüksek il.

Söz konusu oran İzmir’de yüzde 56,30, Ankara’da yüzde 56,10, Bursa’da yüzde 55,70 ve Antalya’da yüzde 51,3.

Zorunlu deprem sigortalılık oranı en yüksek illerse yüzde 82,80’le Bolu, yüzde 80,50’le Yalova ve yüzde 76,60’la Tekirdağ.

En düşük olduğu şehirler yüzde 13,30’la Hakkari, yüzde 29 ile Gümüşhane ve yüzde 30,20’la Muş.

Yaşa göre dağılım

Zorunlu deprem sigortası bulunan konutların yüzde 44,38’i 2007 ila 2019 yılları arasında inşa edilen yapılar.

2020 ve sonrası yapılan konutların oranıysa yüzde 9,34.

Bununla birlikte sigortalı konutların yüzde 25,63’ü 1976-1999’da, yüzde 16,43’ü 2000-2006’da, yüzde 4,23’üyse 1975 ve öncesinde inşa edilmiş.

Vatandaşlar, DASK’ın internet sitesinde bulunan ‘İnteraktif Deprem Haritası‘ üzerinden daha detaylı bilgilere ulaşabiliyor. Yine siteden mahalle, ilçe ve il bakımında risk grubu bilgilerine de ulaşmak mümkün.