Kontrolden çıkan SpaceX roketi Ay’a doğru gidiyor

Uzmanlar ve astronomlar yaklaşık yedi senedir uzayda savrulan SpaceX roketinin Ay’a çarpabileceğini söylüyor.

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Şubat 2015’te ABD’nin Florida eyaletinden fırlatılan Falcon 9, görevini tamamlayıp yakıtının bitmesinin ardından kontrolden çıkmış bir şekilde ilerliyor.

Uzay gözlemcileri dört tonluk roketin önümüzdeki haftalarda Ay’a saniyede 2,58 km hızla çarpmasını bekliyor. Bazı hesaplamalara göre çarpma tarihi 4 Mart 2022 olarak işaret ediliyor.

Roketin yörüngesini etkileyebilecek çok farklı değişkenler olduğundan, çarpmanın tam yeri hala bilinmiyor.

Ancak eğer gökbilimciler çarpmanın kesin konumunu belirleyebilirlerse, Ay Keşif Yörünge Aracı’nın (LRO) çarpma anını yakalayabileceği umuluyor.

Küçük gezegenleri ve kuyruklu yıldızları izlemek için kullanılan kılavuz yazılımının yaratıcısı Bill Gray’e göre olay, tarihe bir uzay çöpünün Ay’a kasıtsız olarak çarptığı ilk vaka olarak geçecek.

Roketin Ay’a çarpması, Dünya için herhangi bir sorun teşkil etmiyor.

Çarpma sonucu oluşacak kraterin Ay’ın o bölümünün jeolojisine dair veri sunacağı öngörüldüğü için olay, aynı zamanda bilim çevrelerinin de dikkatini çekiyor.