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Yaramazlara biraz batar!

Konser sonrası 2 binden fazla kişi Covid-19 oldu

Porto Rikolu rap müzik yıldızı Bad Bunny’nin konseriyle bağlantılı 2 binden fazla kişinin Covid-19’a yakalandığı ortaya çıktı.

El Nuevo Dia’ya göre pozitif vakalar gerçek adı Benito Antonio Martínez Ocasio olan sanatçının 10 ve 11 Aralık tarihlerinde Porto Riko’da iki gösteri yapması sonrasında kaydedildi. Porto Riko’nun sağlık otoritesi, gösteriyle bağlantılı 2 bini aşkın vaka tespit ettiklerini duyurdu.


Müzik uygulaması Spotify’da rekorlar kıran yıldızın konseri adanın başkenti San Juan’daki Hiram Bithorn stadyumunda düzenlenmişti.

Konser öncesi adada vaka sayıları günlük 100’lü seviyelerdeydi. Ancak Omicron varyantının da etkisiyle bu sayı günlük 5 bine kadar çıktı.

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