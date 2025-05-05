Komşuları, Selçuk Tengioğlu'nu çok yanlış tanımış

Eşi terk etmiş. İki çocuğunu öldürmüş, diğer ikisi canını zor kurtarmış… Sabıka kaydında hırsızlık ve tehdit de var.

Ama komşularına bakılırsa CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu, ‘ideal aile reisiydi.’ Dahası, ‘yaşamı kaliteliydi.’

Milliyet, Selçuk Tengioğlu’nun 2004’teki cinayetlerini ‘Anneler gününde babanın dehşeti’ başlığıyla duyurmuştu. Fotoğraf: Arşiv / AA

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in dünkü cenazesinden önce AKM’de bir anma töreni düzenlenmiş, törene katıldıktan sonra AKM’den ayrılan Özel’e kalabalıktan sıyrılan biri tokat atmıştı.

Gözaltına alının 66 yaşındaki saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun 2004’te Hatay’ın İskenderun ilçesinde iki çocuğunu öldürdüğü, ikisini de yaraladığı, buna karşın 2020’de şartlı tahliye edildiği ortaya çıkmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Tengioğlu’nun hırsızlık ve tehdit suçlarından da kaydı bulunduğunu açıklamıştı.

Beyoğlu’nda ruhsatsız bir otelde konakladığı ortaya çıkan Tengioğlu’nun gözaltı süresi bir gün uzatıldı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Tengioğlu’nun eski komşularına ulaştı.

‘İdeal bir aile reisi’ymiş

Habere göre üst kat komşusu Ahmet Öner, Tengioğlu’ndan ‘ideal aile reisi’ diye bahsetti:

“Olayın ardından aile (ailesi) İngiltere’ye taşındı. Çocuklarını cezalandırmak için saçlarını sıfıra vururdu, çocuklarını öldüreceği kimsenin aklına gelmezdi. Çok disiplinliydi ve ailesine bağlı bir insandı, ideal aile reisiydi.

İstanbul’a ‘yuva kurma’ya gitmiş

Olay olduğunda Bahar Apartmanı’nda oturuyordu. Evi kendileri almıştı, olay olduktan sonra 16 yıl içeride yattı ve sonra yanımıza geldi. ‘Ben evlenip yuva kuracağım’ diyerek İstanbul’a gitti. Bu işi (Özgür Özel’e saldırıdan bahsediyor) neden yaptığını anlayamadım, yaşamak için, parayla bu olayı yaptığını düşünüyorum.

Aşırı kıskançtı. Kafasına koyduğunu evirir çevirir yapar. Birisi kendine bir şey yap dese yapmaz. Hayat şartlarının zorluğundan birisi bunu ikna etti diye düşünüyorum. Beş yıldır Beyoğlu’nda otellerde yaşıyordu, Selçuk sıradan biri değildi, yaşamı kaliteliydi.”

Tengioğlu’nun kaldığı otel ruhsatsız olduğu için mühürlenmişti.

‘Mahallesinin gençlerine sahip çıkardı’

48 yaşındaki Mehmet Bahriyeli’yse, Tengioğlu’nu ‘Selçuk abi’ diye hitap ederek anlattı: “Bizden büyüktü, mahallesinin gençlerine sahip çıkardı. Kendi işine gücündeydi, taksiciydi. 16 yıllık cezaevi geçmişi var, herkeste olacağı gibi onda da psikolojik sorunlar olmuştur.

Biz de şaşırdık, Selçuk abinin ideolojisi olan bir insan olmadığını biliyoruz. O da herkes kadar milliyetçi bir insandır ama bir siyasi görüşü olduğunu bilmiyoruz.”



