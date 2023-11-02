Komedyenlerin ‘trollediği’ Meloni baklayı ağzından çıkardı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Afrikalı bir lider rolü yaparak kendisini arayan Rus komedyenler Vladimir Kuznetsov ve Alexei Stolyarov’un (Vovan ve Lexus) telefon şakasına kandı.

Ses kaydı yayınlanan konuşmaya göre Meloni, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın herkesi yorduğunu söyledi: “(Ukraynalılar) yapmaları gereken şeyi yapıyor, biz de onlara yardım etmeye çalışıyoruz.”

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Telefon şakalarıyla tanınan Vovan ve Lexus, eylülde Meloni ile yaptıkları görüşmenin ses kaydını yayımladı.

Komedyenlerden biri, kendisini Afrika Birliği Komisyonu Başkanı olarak tanıtarak İtalya başbakanıyla 13 dakika boyunca hassas uluslararası dosyalar üzerinde konuştu.

BBC’nin haberine göre özellikle Ukrayna konusunda ısrarlı sorular üzerine Meloni şu yanıtı verdi: “Doğruyu söylemek gerekirse tüm taraflarda çok fazla yorgunluk olduğunu görüyorum. Herkesin bir çıkış yoluna ihtiyacı olduğunu anlayacağı ana yaklaştık.”

Meloni, bu çıkış yolunun her iki taraf için de kabul edilebilir ve uluslararası hukuka uygun olması gerektiğini de vurguladı.

Meloni, kendisinin çözüm için ‘bazı fikirlere’ sahip olduğunu ancak doğru zamanını beklediğini söyledi.

Telefon şakasını yapan kişinin Ukrayna’daki milliyetçilere yönelik eleştirilerine Meloni, “Buna katılmıyorum. Milliyetçilik Putin’in sorunu” diye karşılık verdi.

Meloni, “(Ukraynalılar) yapmaları gereken şeyi yapıyor, biz de onlara yardım etmeye çalışıyoruz’’ diye ekledi.

Ses kaydının yayımlanmasından sonra İtalya Başbakanlık Ofisi, görüşmenin gerçek olduğunu teyit etti.

Başbakanlık açıklamasına göre Meloni ile Rus komedyenlerin görüşmesi 18 Eylül’de, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde yapıldı.

İtalya başbakanının Rus komedyenlerin telefon şakasına takıldığı ortaya çıkınca ülkede büyük bir tartışma başladı.

Erdoğan’ı da aramışlar

Rus ikili, 2016’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da telefon şakası yaptıklarını öne sürmüş ancak bu iddia Ankara tarafından doğrulanmamıştı.