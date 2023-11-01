Koca’ya göre uyuz vakalarında ‘endişeye gerek yok’: Kısmi bir artış tespit ettik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Uyuz vakalarında endişeye sebep olabilecek bir artış yok. Kısmi bir artış tespit ettik” dedi.

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Uyuz hastalığı, sarcoptes scabiei von hominis adlı akarın (uyuz böceği) deriyi istila edip, yuva yaptığı bölgede şiddetli kaşıntıya neden olduğu bulaşıcı bir cilt rahatsızlığı. Uyuzun en sık görülen belirtileri yoğun kaşıntı ve deri döküntüsü.

Uyuz bir kişiden başka bir kişiye en az 15 -20 dakika süreyle doğrudan veya yakın temasla bulaşıyor. Özellikle ev, okul, iş yeri ve toplu ve kalabalık insan gruplarının olduğu yerlerde hızla yayılıyor.

Son yıllarda uyuz hastalığının görülme oranı Türkiye’de giderek artarken uzmanlar da bunun bir salgına dönüştüğü konusunda uyarıyor. Sadece bu artış değil, parazitin direnci de dikkat çekici. Yani sadece salgına dönüşen uyuz kadar, tedavinin zorlaşması da sorun.

Hastalığın tedavisi çeşitli krem ve uygulamalarla 10 gün sürse de kaşıntı şikayetleri iki ila dört haftaya kadar sürebiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koca, konuyla ilgili şunları dedi: “Uyuz vakalarında endişeye sebep olabilecek bir artış yok. Kısmi bir artış tespit ettik. Çok yakın takip ettiğimiz bir durum. Erken uyarı sistemlerimiz gayet iyi çalışıyor. Bu sayede olağan dışı gelişmelere erken müdahale şansımız oluyor. Uyuz özelinde konuya bakacak olursak, Türkiye genelinde uyuz vakalarında prevalans geçen yıl 2.03 iken bu yılın ilk dokuz ayında 2.17. Yani geçen yıla göre yaklaşık yüzde 7 oranında bir artış gerçekleşmiş.

Deprem bölgesinde ise bu artış yaklaşık yüzde 13 oranında oldu. Deprem bölgesi için beklenenin altında. Dolayısıyla ciddi bir artış olmadı. Bir salgın durumundan bahsedilmesi söz konusu değil. Son yıllarda özellikle Karadeniz ve Doğu Akdeniz bölgelerinde artışın biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz.”