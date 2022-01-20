‘BioNTech üstü Turkovac’ çalışması başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İki doz BioNTech aşısı üzerine bir doz Turkovac aşısı çalışmasını başlatacağız. mRNA üzeri inaktif aşı çalışması dünyada ilk olacak” dedi.

Koca, 22 Aralık’ta Turkovac için acil kullanım onayı verildiğini duyurmuştu. Aşının yaygın kullanımı ocak itibariyle başlamıştı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) işbirliğiyle geliştirilen ilk yerli inaktif Covid-19 aşısı olan Turkovac için 3’üncü faz çalışmaları kapsamında gönüllülerin aşılanması sürüyordu. Çalışması süren aşı, bakanlık tarafından acil kullanım onayı almıştı.

Ancak aşıya dair çalışmaların net ve açık şekilde paylaşılmamasından dolayı uzmanlar Turkovac’a şüpheyle yaklaşıyor. Aşının faz çalışmaları Sinovac’la karşılaştırmalı olarak yapılmıştı.

Bakan Koca, kabine toplantısının ardından Turkovac’a ilişkin soruya, “İki doz BioNTech aşısı üzerine bir doz Turkovac aşısı çalışmasını başlatacağız. Hastadaki antikor değişimini gözlemleyeceğiz. Pazartesi günü başlayacak çalışma. Etik kurul çalışmasını tamamladı, izin verdi. Çalışma ilk başta Ankara Şehir Hastanesi merkezli başlayacak. mRNA üzeri inaktif aşı çalışması dünyada ilk olacak” yanıtını verdi.