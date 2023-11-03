Kocaeli’de ’empati etkinliği’: Görme engelliler için gözlerini kapatıp yemek yediler

Kocaeli’de görme engellilere farkındalık oluşturmak için ’empati etkinliği’ düzenlendi. Adına ‘Karanlık işler’ denilen etkinliği AKP’ye yakınlığıyla bilinen Türkiye Beyazay Derneği yaptı.

Fotoğraflar: AA

Engellilere yönelik faaliyet gösteren Türkiye Beyazay Derneği Kocaeli Şubesi tarafından Çayırova Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen ‘Karanlık İşler’ etkinliğinde, görme engelli bireylerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekildi.

Etkinlikte gözleri siyah bantla kapatılan kişiler, hazırlanan masada yemek yemeye çalıştı. Yemek yerken zorlandığı görülen katılımcılar, karşılarında oturan görme engelli bireylerle sohbet ederek masadaki malzemeleri bulma konusunda onlardan yardım istedi.

AA’ya konuşan Derneğin Kocaeli Şube Başkanı Furkan Uğur Eşitti, ‘görme engelli bireylerin yaşadıkları zorlukları anlatmaya çalıştıklarını’ söyledi.

Eşitti, şunları dedi: “Empati, empatidir. 10 dakika da gözleri kapalı olsa yarın bir gün bir yerde yönetici oldukları zaman tercihini görme engelliden yana kullanabilsinler.”

Etkinliğe katılan Yusuf Kocadağ gözleri kapalı yemek yemekte zorlandıklarını aktardı.

‘Tabağındaki yemeği bitiremediğini’ dile getiren Kocadağ, “Hissederek yiyorsun, çok zor bir duygu aslında” dedi.

Özge Günay da ‘farklı bir tecrübe kazandığını, daha önce tanıdığı nesneleri dokunarak tespit etmeye çalıştığını’ kaydetti.

BirGün‘ün haberine göre 2020’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla AKP’lilerin yönetim kurulunda yer aldığı Türkiye Beyazay Derneği’ne izinsiz yardım toplama hakkı verildi.