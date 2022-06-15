Koca, bakanlık önünde eylem yapan ambulans şoförüyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık binası önüne gelerek kendisiyle görüşmek isteyen ambulans şoförüyle bir araya geldi.

Kimliği açıklanmayan şoförün, ambulansla Sağlık Bakanlığı önüne gelerek, üç saat boyunca dolaştığını ancak taşıdığı onkoloji hastasını bir hastaneye bırakamadığını söyleyerek kendisini ambulansa kilitlemişti. Aracın megafonundan, “Oksijen tüplerini açtım, Sağlık Bakanı gelmezse kendimi patlatacağım” diye bağıran şoför, daha sonra İkna edilerek araçtan indirildi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Şoför arkadaşımız arzusu üzerine misafirim oldu. Hasta nakil aracıyla naklini yaptığı hastanın Ankara Şehir Hastanesi aciline yatışını sağladıktan 2,5 saat sonra aracıyla bakanlık binası önüne park edişinden başladık, çok şey konuştuk. Ama bazı şeyler konuşulduğu yerde kalmalı” dedi.