Koç Holding’den Yapı Kredi hakkında yeni açıklama

Koç Holding, Yapı Kredi’nin satılıp satılmayacağına ilişkin haberlerdeki ‘gerçeği yansıtmadığını’ bildirdi.

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Holding, bankadaki pay satışlarında son aşamaya gelindiği iddiasının doğru olmadığını duyurmuştu. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada holding, ‘Medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak da benzer nitelikte ön görüşmelerin devam ettiğini ama kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek bir durum olmadığını’ belirtmişti.

Yeni açıklama şöyle:

“Söz konusu haberlerde işlemin detaylarına ilişkin olarak verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili somut gelişme olması halinde ilgili düzenlemeler uyarınca yatırımcılarımızla paylaşılacak olup, şirketimiz tarafından yapılan açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemesini önemle hatırlatırız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.”