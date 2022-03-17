Koç Holding işe alımda yapay zeka kullanacak

Koç Holding, işe alım süreçlerinde kendi tasarladığı yapay zeka teknolojisini kullanacak.

Koç Holding‘in tasarladığı yapay zeka yazılımı öncelikli olarak, Koç topluluğunun kurumsal kariyer platformu Koç Kariyerim’de devreye alınıyor. Yılda 3 milyondan fazla başvuru alan Koç topluluğunda, bu yazılım sayesinde önemli bir kaynak tasarrufu sağlanması da hedefleniyor.

Uygun pozisyon açıldığında eşleşme olacak

Koç Kariyerim kullanıcıları, bilgilerini tek tek girmek zorunda kalmadan, sadece mevcut öz geçmişlerini sisteme yükleyerek otomatik olarak profillerini oluşturabilecek. Yapay zeka destekli yazılım sayesinde işlenen veriler, kişinin yeteneğine uygun bir pozisyon açıldığında başvuru yapılmasına gerek kalmadan eşleştirilecek.

Milyonlarca adayın bilgisini tarayarak pozisyona uygun yeteneklerden rafine ve doğru eşleşmiş bir aday havuzu yaratan sistem, nitelikli adayların gözden kaçmasına engel olurken, işe alım sürecinde de eşitlikçi bir yapı sunacak.

Akkol: Önemli kaynak tasarrufu sağlayacak

Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Özgür Burak Akkol, çalışma pratiklerini çağın gereksinimlerine göre geliştirdiklerini söyledi: “Yakın zamanda tüm Koç topluluğu şirketlerinin iş fırsatlarını Koç Kariyerim çatısı altında toplamıştık. Bu platform sayesinde adaylar, topluluğumuz genelindeki tüm iş ilanlarına erişebiliyor, çalışma arkadaşlarımız da rotasyon fırsatlarına tek bir yerden ulaşabiliyor. Koç Kariyerim üzerinden son olarak devreye aldığımız ve çalışma arkadaşlarımızın kodladığı yapay zeka teknolojisinin hem önemli bir kaynak tasarrufu sağlayacağına hem de doğru yetenekleri topluluğumuza kazandırmada faydalı olacağına inanıyorum.”