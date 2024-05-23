Koç: Fenerbahçe’nin şampiyon olmasını istemeyenlerden biri de Aziz Yıldırım

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Aziz Yıldırım Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacak güçlerin kim olduğunu merak ediyorsa aynaya baksın” dedi.

Fotoğraf: AA

Koç, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde adaylık süreciyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Koç’un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Transfer tercihlerimizle, hoca tercihlerimizle bizi sorgulayabilirsiniz. Açık yüreklilikle söylüyorum ki geçmişte yaşananlardan çok şey öğrendik, neler yapılması gerektiğini bugün çok çok daha iyi görüyoruz.

* Finansal olarak batma noktasından aldığımız bu kulübü adeta canla başla çalıştık.

* İlk dönemimizde muhtelif sebeplerden kaynaklı hatalarımız ve yanlış kararlarımız oldu. Sistem tarafından giyotinden geçirilmeseydik şampiyonluğa ulaşabilme şansımız vardı. Hep engellendik. Fenerbahçe hep zirvede olmuş ve şampiyon olması hep engellenmiştir.

Aziz Yıldırım’a yüklendi

* Aziz Yıldırım’ın özgüveni tavan yapmış. Yelkenleri doldurmuş, hızla ilerliyor. Onu yeniden TV’ye davet ediyorum.

* Aziz Yıldırım Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacak güçlerin kim olduğunu merak ediyorsa aynaya baksın. Çünkü bunlardan birisi de kendisi.

* Jose Mourinho konusunu, derbi öncesi gündeme getirmek talihsizlikti. Olumsuz etki yarattı. Hoca ve futbolcu yatırımdır.

Normal bir lig olsa çok heyecanlı olurduk

* En büyük hedefimiz Fenerbahçe futbol takımımızın şampiyonluk yaşamasıdır. İstanbulspor karşısında galibiyet alırsak 99 puanla rekor bir puanla tamamlayacağız. Biz bu başarıyı elde edince bu sezon her haftası başka skandal olan, hakem skandallarıyla bir ligle karşılaştık. Normal bir lig olsa hepimiz çok heyecanlı olurduk. Allah’tan ümit kesilmez. İnşallah bu başarı kupayla taçlanır.

* Bu sezon öyle bir takım kuracağız ki benim size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak.

Yönetim kurulu listesi belirlendi

Bu arada Ali Koç’un yönetim kurulu listesi şöyle: