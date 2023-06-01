KOBİ’lerin dörtte üçü, e-ihracatın ne olduğunu bilmiyormuş

Amazon Türkiye ile PwC Türkiye’nin raporuna göre, küçük orta boy işletmelerin (KOBİ) yüzde 76,8’i e-ihracatın ne olduğunu ve nasıl yapıldığını bilmiyormuş.

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Amazon Türkiye ile PwC Türkiye, Türkiye’deki işletmelerin e-ticaret ve e-ihracat karnesini çıkardı.

Ekonomim’den Merve Uçar’ın aktardığına göre raporda KOBİ’lerin yüzde 25,3’ün e-ticaret faaliyetlerinde bulunduğu ve e-ihracat yapanların oranının sadece yüzde 4,1 belirtilirken KOBİ’lerin yüzde 76,8’inınsa e-ihracatın ne olduğu ve nasıl yapılacağı konusunda bilgi sahibi olmadığı dile getiriliyor.