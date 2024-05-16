Kobani davasında karar: Demirtaş’a 28 yıl altı ay hapis cezası

HDP’li (yeni adıyla DEM Parti) siyasetçilerin yargılandığı Kobani davasında karar açıklanıyor. HDP’nin tutuklu eski genel başkanı Selahattin Demirtaş’a 28 yıl altı ay hapis cezası verildi. Mahkeme başkanı kararı okurken beş dakika ara verdi.

Fotoğraf: AA

HDP’nin tutuklu eski genel başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile tutuklu siyasetçiler Gültan Kışanak, Ali Ürküt, Günay Kubilay, Nazmi Gür, Bülent Parmaksız, Sebahat Tuncel, Zeynep Karaman, Zeynep Ölbeci, Aynur Aşan, Ayşe Yağcı, Ayla Akat Ata, Dilek Yağlı, Pervin Oduncu, Meryem Adıbelli duruşmaya katılmadı.

Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile partinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de aralarında olduğu 18’i tutuklu 108 siyasetçinin yargılandığı davanın duruşmasında karar açıklandı.

Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görülen davada verilen kararlar şöyle:

* Selahattin Demirtaş hakkında devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozmaya yardım suçundan 20 yıl, suç işlemeye tahrik etme suçundan dört yıl altı ay, Diyarbakır’da yaptığı Nevruz konuşması nedeniyle terör örgütü propagandası suçundan iki yıl altı ay, Diyarbakır’da halkı kanunlara uymamaya tahrik suçundan bir yıl altı ay hapis cezası verildi.

* Figen Yüksekdağ’a 30 yıl üç ay hapis cezası verildi.

* Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

* Eski HDP MYK üyeleri Ali Ürküt ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçuna yardım’dan 13 yıl 4 ay, ‘suç işlemeye tahrik’ suçundan da dört yıl altı ay, Alp Altınörs aynı suçlardan sırasıyla 18 yıl ve dört yıl altı ay, Bülent Barmaksız ise 16 yıl ve dört yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

* Ayla Akat Ata’nın dokuz yıl dokuz ay tutukluluğu dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.

* Eski HDP Milletvekilleri Aysel Tuğluk, Altan Tan, Ayhan Bilgen ile diğer sanıklardan Berfin Özgü Köse, Bircan Yorulmaz, Can Memiş, Emine Beyza Üstün beraat etti.

* Gülten Kışanak’a 12 yıl hapis cezası verildi ancak tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliye kararı verildi, yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

* Eski HDP milletvekili Emine Ayna’ya 10 yıl hapis cezası verildi.

Güncellenecek…

DEM Parti milletvekilleri kararları Meclis’te protesto etti.

DEM Partili vekiller Meclis'te, Kobani davasında açıklanan kararları protesto ediyorhttps://t.co/CwErpM0zQe pic.twitter.com/Ailr1A8nDM — Diken (@DikenComTr) May 16, 2024

Ne olmuştu?

HDP’nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dahil 108 kişi, 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde ülke genelinde yaşanan Kobani olayları gerekçe gösterilerek açılan davada yargılandı. Davanın ilk duruşması 26 Nisan 2021’de görüldü. Sanıkların 29 ayrı suçlamayla 38’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 19 bin 680’er yıl hapsi talep edilmişti.

2 bin 676 kişi ve kurumun müşteki olarak yer aldığı iddianamede siyasetçilerin Türk Ceza Kanunu’na göre şu suçları işledikleri iddiasıyla cezalandırılmaları talep edildi:

‘Adam öldürme’, ‘adam öldürmeye teşebbüs’, ‘yağma’, ‘alıkoyma’, ‘alıkoymaya teşebbüs’, ‘mala zarar verme’, ‘yakarak mala zarar verme’, ‘kamu malına zarar verme’, ‘yakarak kamu malına zarar verme’, ‘işyeri dokunulmazlığını ihlal’, ‘geceleyin işyeri dokunulmazlığını ihlal’, ‘geceleyin açıktan hırsızlık’, ‘açıktan hırsızlık’, ‘hırsızlık’, ‘geceleyin hırsızlık’, ‘basit yaralama’, ‘silahla basit yaralama’, ‘kamu görevlisini silahla basit yaralama’, ‘kamu görevlisini kasten basit yaralama’, ‘kemik kırığı oluşacak şekilde kasten silahla yaralama’, ‘kamu görevlisini kemik kırığı oluşacak şekilde kasten silahla yaralama’, ‘silahla kasten yaralama’, ‘kamu görevlisini silahla yaralama’, ‘iş ve çalışma hürriyetinin ihlali’, ‘ibadethanelere zarar verme’, ‘düşük yapmaya neden olma’, ‘bayrak yakma’, ‘Atatürk aleyhine işlenen suç hakkında kanuna muhalefet etme’, ‘suç işlemeye tahrik etme’ ve ‘devletin birliğini, ülkenin bütünlüğünü bozma.’