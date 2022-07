Klasikten elektroniğe müzik, ‘E.T’den ‘Arabesk’e sinema Kalamış Yaz Festivali’nde

Bu yıl ikincisi düzenlenen Kalamış Yaz Festivali’nde 34 konser ve 17 film gösterimi var.

Kadıköy Belediyesi’nin Kalamış Atatürk Parkı’nda düzenlediği Yaz Festivali’nde ilk konseri dün gece Nazan Öncel verdi. 30 Ağustos’a kadar devam edecek festival Zafer Bayramı’nda sürpriz bir konserle son bulacak.

17 film gösterimi: Arabesk, Selamsız Bandosu, E.T…

Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi’nin seçkisinden oluşacak ‘Yıldızlar Altında Sinema’ programı 3 Temmuz saat 22:00’de Charlie Chaplin’in ‘Sirk‘ filmi ile başlayacak. Chaplin’in 1928 yapımı filmine Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Flarmoni Orkestrası eşlik edecek.

Programda ‘E.T.’den ‘Cazcı Kardeşlere‘, Altın Ayı ödüllü ‘Alcarras’dan ‘Arabesk‘ ve ‘Selamsız Bandosu’na birçok kült film yer alacak.

Her telden konser

Festivalde klasik müzikten elektroniğe birçok tür kendine yer buluyor. Caz müzik akşamlarının açılışını Polonyalı grup Immortal Onion konseriyle 4 Temmuz Pazartesi, klasik müzik akşamlarındaysa açılışı film müziklerini seslendiren Open String Session 5 Temmuz Salı günü yapacak.

Festivalde İspanya’dan piyano resitali ile Luis Reyes ve Isaac Friedhoff ve Latin müzik grubu Orkestra Mendoza Tucson da olacak.

Katılım ücreti 10 lira

Festivale katılım için Mobilet üzerinden alınabilen biletler üç kategoride satışa sunuluyor: Genel satış: 10 lira, sokak hayvanlarına yardım paketi: 50 lira, yeni doğan paketi: 100 lira.

Festivalde bu hafta:

4 Temmuz Pazartesi

Konser: Michał Jan x Immortal Onion

5 Temmuz Salı

Konser: Open String Session – İz Bırakan Film Müzikleri

6 Temmuz Çarşamba

Sinema: Bazıları Sıcak Sever (Some Like It Hot)

7 Temmuz Perşembe

Konser: Nat King Cole Tribute Aydın Kahya Band

8 Temmuz Cuma

Konser: Peyk

9 Temmuz Cumartesi

Konser: Islandman

10 Temmuz Pazar

Sinema: Arabesk

Tüm etkinlikler saat 21:00’de Kalamış Atatürk Parkı’nda gerçekleşecek.