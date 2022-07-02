Klasikten elektroniğe müzik, ‘E.T’den ‘Arabesk’e sinema Kalamış Yaz Festivali’nde

Bu yıl ikincisi düzenlenen Kalamış Yaz Festivali’nde 34 konser ve 17 film gösterimi var.
Kadıköy Belediyesi’nin Kalamış Atatürk Parkı’nda düzenlediği Yaz Festivali’nde ilk konseri dün gece Nazan Öncel verdi. 30 Ağustos’a kadar devam edecek festival Zafer Bayramı’nda sürpriz bir konserle son bulacak.
17 film gösterimi: Arabesk, Selamsız Bandosu, E.T…
Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi’nin seçkisinden oluşacak ‘Yıldızlar Altında Sinema’ programı 3 Temmuz saat 22:00’de Charlie Chaplin’in ‘Sirk‘ filmi ile başlayacak. Chaplin’in 1928 yapımı filmine Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Flarmoni Orkestrası eşlik edecek.
Programda ‘E.T.’den ‘Cazcı Kardeşlere‘, Altın Ayı ödüllü ‘Alcarras’dan ‘Arabesk‘ ve ‘Selamsız Bandosu’na birçok kült film yer alacak.
Her telden konser
Festivalde klasik müzikten elektroniğe birçok tür kendine yer buluyor. Caz müzik akşamlarının açılışını Polonyalı grup Immortal Onion konseriyle 4 Temmuz Pazartesi, klasik müzik akşamlarındaysa açılışı film müziklerini seslendiren Open String Session 5 Temmuz Salı günü yapacak.
Festivalde İspanya’dan piyano resitali ile Luis Reyes ve Isaac Friedhoff ve Latin müzik grubu Orkestra Mendoza Tucson da olacak.
Katılım ücreti 10 lira
Festivale katılım için Mobilet üzerinden alınabilen biletler üç kategoride satışa sunuluyor: Genel satış: 10 lira, sokak hayvanlarına yardım paketi: 50 lira, yeni doğan paketi: 100 lira.
Festivalde bu hafta:
4 Temmuz Pazartesi
Konser: Michał Jan x Immortal Onion
5 Temmuz Salı
Konser: Open String Session – İz Bırakan Film Müzikleri
6 Temmuz Çarşamba
Sinema: Bazıları Sıcak Sever (Some Like It Hot)
7 Temmuz Perşembe
Konser: Nat King Cole Tribute Aydın Kahya Band
8 Temmuz Cuma
Konser: Peyk
9 Temmuz Cumartesi
Konser: Islandman
10 Temmuz Pazar
Sinema: Arabesk
Tüm etkinlikler saat 21:00’de Kalamış Atatürk Parkı’nda gerçekleşecek.