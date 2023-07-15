Klasik bilgisayar oyunlarının yüzde 90’ı ‘tehlikede’

Bir araştırmaya göre, 2010’dan önce piyasaya sürülen bilgisayar oyunlarının yaklaşık yüzde 80’i bugün erişilebilir değil. Oyunların yüzde 90’a yakınıysa ‘tehlikede’.

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Konsolların gelişmesi ve geriye dönük uyumluluğun yavaş yavaş sona ermesiyle eski oyunları oynamak zorlaşıyor.

Teknoloji sitesi The Verge’ün aktardığına göre Video Game History Foundation (Video Oyunları Tarihi Vakfı) (VGHF) ve Software Preservation Network (Yazılım Koruma Ağı) tarafından yapılan yeni bir araştırma, eski oyunlara erişmenin ne kadar zor olduğunu ortaya koydu.

VGHF’nin müdür yardımcısı Kelsey Lewin raporda, “ABD’de piyasaya sürülen klasik video oyunlarının yüzde 87’si kritik derecede tehlikede” diye yazdı. Rapor, ‘klasik oyunları’ 2010’dan önce piyasaya sürülen oyunlar olarak tanımlıyor.

2010’dan önce yayınlanan her video oyununun yayın durumunu doğrulamak imkansız. Bu nedenle araştırma, değişik düzeyde ticari ilgiye sahip üç farklı mecrada çıkan dört bin oyunu inceledi. Bu mecralar Commodore 64, Game Boy ve Playstation 2.

Araştırmaya göre, kategoriden bağımsız 2010’dan önce yayınlanan oyunların yaklaşık yüzde 80’ini erişilebilir değil.

Bu da video oyun tarihinin tehlikede olduğunu gösteriyor.