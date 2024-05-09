KKM’de düşüş devam ediyor: 24,9 milyar lira geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre kur korumalı mevduatlar (KKM) geçen hafta 24,9 milyar lira azalarak, 2 trilyon 230 milyar liraya düştü.

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Merkez Bankası’nın enflasyon raporu sunumunda Başkan Fatih Karahan, son sekiz ayda Türk lirası mevduat payının yaklaşık 32’den yüzde 44’e yükseldiğini, KKM’nin payının yüzde 26’dan yüzde 14’e gerilediğini belirtti.

KKM’yle birlikte döviz mevduatlarında da gerileme görüldü.

Merkez Bankası’nın verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırıldığında döviz mevduatları 2,99 milyar dolar azaldı.

Döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak gerçek kişilerde 921 milyon dolar, tüzel kişilerde 2,06 milyar dolar azaldı.