KKM hesaplarından çıkış yavaşladı

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki toplam tutar 2 trilyon 367 milyar liraya geriledi. Haftalık çıkış yaklaşık 15 milyar lirayla sınırlı kaldı.

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Eski ekonomi yönetimi, yüksek enflasyona rağmen faizi düşürmüştü. Bu nedenden dolayı enflasyon daha da yükselmiş, döviz fırlamıştı. Yönetim, dövizi frenlemek için piyasa dışı yöntemlere başvurmuştu.

Bu yöntemlerden birisi de KKM. Bu uygulamada hesap sahiplerine faiz tutarı ve kur farkı ödeniyor. Bu da bütçeden karşılanıyor. Eski Merkez Bankası başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, KKM’nin 2022’deki toplam yükünü 181,5 milyar lira olarak hesaplamıştı.

Yeni ekonomi yönetimiyse son dönemde KKM varlıklarının azaltılması için girişimlerde bulunuyor, TL mevduatı destekliyor.

KKM hesaplarındaki toplam tutarsa genelde her hafta yükselirken 18 Ağustos haftasından beri düşüşte.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun verilerine göre 18 Ağustos haftasında KKM hesaplarındaki toplam tutar 3 trilyon 407 milyar 948 milyon lirayken bu tutar 2 Şubat haftasında 2 trilyon 382 milyar 488 milyon liraya kadar düştü.

KKM’deki para 9 Şubat haftasındaysa 2 trilyon 367 milyar 722 milyon liraya geriledi.