Kızılhaç: Uluslararası bir sağlık ekibi Gazze’ye ulaştı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, İsrail’in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi’ne bir sağlık ekibinin girdiğini bildirdi.
Kızılhaç Komitesi’nin paylaştığı yazılı açıklamada, “Uluslararası Kızılhaç Komitesinden acil savaş cerrahisi ve silahlardan kaynaklı (çevre) kirlilik konusunda uzman 10 kişiden oluşan bir sağlık ekibi Gazze Şeridi’ne ulaştı” dendi.
Açıklamada, Refah Sınır Kapısı’ndan bugün giren insani ve tıbbi yardım taşıyan 10 tırdan altısının Gazze’deki Uluslararası Kızılhaç Komitesine teslim edildiği kaydedildi.
Refah Sınır Kapısı Basın Ofisi Müdürü Vail Ebu Muhsin; Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Danimarka ve İsviçreli 10 doktordan oluşan yabancı sağlık ekibinin Gazze’ye girdiğini söyledi.