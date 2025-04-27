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Yaramazlara biraz batar!

Kızılay'daki eylemde gözaltına alınan öğrencilerden dördü tutuklandı

Ankara Kızılay’da cuma akşamı üniversite öğrencilerinin düzenlediği eylemde gözaltındaki 26 öğrenciden dördü tutuklandı.

Fotoğraf: X / Ekran görüntüsü

Bir grup üniversite öğrencisi Konur Sokak’ta tutuklu öğrencilerin ve siyasetçilerin serbest bırakılması için yürüyüş yapmak istemiş, polis müdahale etmişti.


Olaylarda gazeteciler ve avukatların da yer aldığı dört kişi serbest bırakılırken 26 kişi hakkında mevcutlu gözaltı kararı verilmişti. 

ANKA‘nın haberine göre Emniyet ifadelerinin ardından savcılık ifadesine çıkarılan 26 öğrenciden 22’si serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan yedi kişi hakkında adli kontrol kararına hükmedildi. Dört öğrenciyse tutuklandı.

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