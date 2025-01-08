Kızılay başkanı: Her ile bir aşevi ve market açmak istiyoruz

Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, “Her ile bir aşevi ve bir sosyal market açalım istiyoruz” dedi.

Fatma Meriç Yılmaz. Fotoğraf: AA

Yılmaz, Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki Emrah-Hatun Yılmaz Aşevi’nin açılışında aşevinin hizmete başlamasından duyduğu mutluluğu belirtti.

Türkiye genelinde sabit aşevi sayısının bugün 45’e çıktığını vurgulayan Yılmaz şunları söyledi:

* Kızılay olarak 2025 stratejik plan çalışmamızda sosyal hizmetlerde iki alanı çok daha güçlü hale getirme hedefimiz var.

* Her ile bir aşevi ve bir sosyal market açalım istiyoruz. Çünkü aşevleri ve sosyal marketler, aynı zamanda adresi bilinen sabit hizmet noktaları haline geliyor.

* Bu hizmet noktaları sadece afet dönemlerinde değil, yılın her günü ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmenin vesilesi oluyor.

* Aşevleri sadece ekmeğe, yemeğe ulaşamayan insanlar için değil, ‘ihtiyaç sahipleri’ derken biz, aslında bunlardan bahsetmiyoruz. Demografik olarak yaşlanan bir ülkeyiz.

* Çok kıymetli büyüklerimiz var, bazıları evlerinde tek başına yaşıyor. Çocukları başka illere gitmiş, aslında imkanları çok fazla ama anne babasının yanında durma imkanını bulamıyor.

* Bir taraftan engelli popülasyonumuz var, malzeme de olsa kalkıp o yemeği pişiremeyecek olan. Aşevlerini sıcak yemek ulaşması gereken kişilere ulaşabilmenin çok önemli bir yolu olarak görüyorum.