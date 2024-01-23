‘Kızıl Goncalar’ reytinglerde zirveye oturdu

Tarikatların hedef göstermesinin ardından yaptırımlara maruz kalan ‘Kızıl Goncalar’ dün akşam ekrana gelen üçüncü bölümüyle tüm kategorilerde birinci oldu.

Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın paylaştığı, tarikatların kamusal alandaki gücüne mercek tutan dizi nedeniyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Fox TV’ye hem para hem de iki kez yayın durdurma cezası vermişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İstanbul Vakıflar 1’nci Bölge Müdürlüğü de çekimler için verilen mekan izinlerini iptal etmişti.

Ceza nedeniyle yayınlanamayan üçüncü bölüm, üç haftalık aranın ardından dün akşam ekranlara geldi.

Yayınlandığı dakikalarda sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına giren dizinin reyting sonuçları açıklandı.

Buna göre dizi, Total’de 6.80; AB’de 9.64 ve 20+ ABC1’de 9.41 reyting alarak, tüm kategorilerde birinci oldu.

Dizinin önümüzdeki hafta ekranlara gelecek dördüncü bölümünden fragman yayınlandı.