Kısıtlamalar kaldırıldı

1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanmasını engelleme kapsamında kapatılan yollar açıldı.

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DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB’nin oluşturduğu 1 Mayıs Tertip Komitesi Taksim’e yürümek için işçileri Saraçhane’ye çağırmıştı. Aynı çağrı CHP’den de gelmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Özel Saraçhane’ye gelerek çok kısa bir süre alanda kaldı.

İşçiler, polisin plastik mermi ve biber gazıyla müdahale ettiği sırada Özel ve İmamoğlu’nun alanda olmamasına tepki gösterdi.

Polisin baskıyı artırmasından sonra 1 Mayıs Tertip Komitesi, öğlen saatlerinde Saraçhane eylemini sonlandırdıklarını duyurdu. Duyuruyla işçilerin çoğu alandan ayrıldı.

Valilik de bunun üzerine kapatılan yolların açıldığını duyurdu.