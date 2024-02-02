Kış aylarında enerji tasarrufu yapmanın etkili yolları!

Sürdürülebilirliğin en önemli adımlarından biri şüphesiz enerji tüketimini kontrol altında tutmak. Özellikle kışın artan doğalgaz ve elektrik tüketimi nedeniyle, daha fazla enerji harcamamız kaçınılmaz oluyor. Enerji dağıtım şirketlerinin verilerine göre, kış aylarında elektrik tüketimi, bahar aylarının hatta yaz aylarının 2 katından daha fazla. Dolayısıyla kış aylarında, enerji tasarrufu için ekstra önlemler almak oldukça önemli.

O halde gelin, bu konuda hangi adımları atabileceğimize birlikte bakalım.

Kombinizin bakımını mutlaka yaptırın

Kışın en çok enerji harcayan ev aleti kombilerimiz. Bu nedenle, özellikle kışın başında kombinizin yetkili servisi ile iletişime geçip, yıllık bakımını yaptırmak büyük önem taşıyor. Uzmanlar, para harcamadan, kısa vadeli çözümler ile yüzde 20 ve uzun vadeli çözümler ile toplamda yüzde 32 oranında tasarruf etmenin mümkün olduğunu söylüyor.

Kombiyi özellikle düşük seviyede devamlı olarak çalıştırmak, enerji tasarrufu için büyük önem taşıyor. Çünkü dışarıya çıkarken kapattığınız kombi, eve gelip açtığınızda ortamı ısıtmak için gereğinden fazla bir enerji harcıyor. Bu nedenle enerji tasarrufu için kombinizi temiz tutmak, kaçakları kontrol ettirmek ve düzenli olarak kısık ayarda çalıştırmak önemli.

Radyatörlerinize termostatik vanalar taktırın

Evin ısınmasından sorumlu olan radyatörlerinizin, önünün ve üstünün kapalı olmaması ısının odaya homojen bir şekilde yayılması için gereklidir. Bu nedenle, iyi ısınmak için eşyalarınızı radyatörlerinizden mümkün olduğunca uzak tutmalısınız.

Evde ideal ve tasarruflu ısınmak için radyatörlerinize, termostatik radyatör vanası taktırmak da oldukça etkili bir çözüm.

Bu yıl enerji krizi beklentisi nedeniyle Almanya, İspanya ve Yunanistan gibi Avrupa Birliği ülkeleri kamu binalarında ortam sıcaklığını 19 derece olarak sınırlandırdı. Çünkü oda sıcaklığını 1 derece düşürmek, yıllık gaz tüketiminde yüzde 7 oranında tasarruf sağlıyor.

Ev ortamında ise önerilen ideal sıcaklıklar şu şekilde; odalarda 20-22 derece, bebek odalarında 23-24 derece, yatak odaları ve mutfaklarda 18 derece. Siz de ayarlanabilir oda termostatları kullanarak, her odanın sıcaklığını ayrı şekilde ayarlayabilir ve böylece enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Evi ısıttınız şimdi sıra ısıyı içeride tutmakta!

Sıcaklığı içeride, soğuğu dışarıda tutmak enerji tasarrufu sağlamak için büyük önem taşıyor. Bu nedenle, ısı kayıplarının en çok gerçekleştiği, çatı ve bina cephelerinde mantolama ve ısı yalıtımı yaptırmak gerekiyor. Dış cephe yalıtımı yapılmış binalar yapılmayanlara oranla yüzde 40 enerji tasarrufu sağlıyor.

Bunun yanında, kapı ve pencerelerin PVC doğramalarında çift cam kullanmak, eski kapı ve pencerelerinizi izole ettirmek de evinizde büyük ölçüde ısı tasarrufu yapmanızı sağlıyor.

Ayrıca, çoğu pencerede kış ayarı da bulunuyor. Pencereyi açtığınızda, iç tarafta göreceğiniz kilit mekanizmasını içeri dönük olacak şekilde çevirdiğinizde, pencereleriniz kış ayarına geçiyor ve içeriye soğuk hava girmesini engelliyor.

Panjur ve kalın perde kullanmak da enerji tasarrufu yapmanıza yardımcı oluyor. Geceleri yatmadan önce panjurları indirmek ve radyatörlerin önünü kapatmayacak şekilde kalın perdeler kullanmak, ısının içeride kalmasını sağlıyor.

Aydınlık alanlardan yararlanın!

Kışın en büyük problemlerinden biri, devamlı karanlık bir havanın hâkim olması. Bu nedenle, aydınlatmaya olan ihtiyacımız da oldukça artıyor. Ancak daha verimli ve enerji tasarruflu olan LED ampuller aydınlatma için çok daha iyi seçenekler olarak karşımıza çıkıyor. Enerji verimli ampuller diğer ampullere göre yüzde 80 daha az enerji harcıyor ve çok daha uzun ömürlü oluyor.

Yine de sağlıklı bir enerji tasarrufu için evi, günün aydınlığından faydalanacak şekilde düzenlemek, kalkar kalkmaz pencerelerden ışık almak için perdeleri açmak, ince perdeler kullanmak, evinizin dekorasyonunda açık renk duvarları ve eşyaları seçmek ve çalışmak için bu aydınlık alanları tercih etmek gibi yöntemler, size sandığınızdan çok daha fazla enerji tasarrufu sağlayabiliyor.

Gizli enerji sömürücülerine dikkat edin!

Kullanmadığınız elektrikli aletlerin sadece fişte kalarak bile enerji harcadığını biliyor muydunuz?

Enerji tasarrufu yapmanın en iyi yollarından biri de evdeki elektrikli aletleri ideal bir şekilde kullanmaktan geçiyor. Çünkü evde yapılan elektrik harcamalarının yüzde 20’si elektrikli ev aletleri oluşturuyor. Bu nedenle, kullanmadığınız elektrikli aletlerin fişlerini çekmek ve enerji tasarrufuna sahip A sınıfı ev aletleri tercih etmek evde elektrik tasarrufu sağlamak için büyük önem taşıyor.

Örneğin yemek pişirirken, ocak alevini yalnızca tencere tabanına ısı verecek şekilde ayarladığınızda bile ortalama yüzde 30 oranında tasarruf sağlayabiliyorsunuz ya da suyu elektrikli ısıtıcı yerine ocakta kaynattığınızda 2,5 kat daha az enerji harcamış oluyorsunuz.

Yiyecekleri soğuduktan sonra buzdolabına koymak, çamaşır ve bulaşık makinelerini tam kapasite dolduktan sonra çalıştırmak ve ekonomik modlarını tercih etmek gibi basit ama etkili yöntemler, size ciddi oranda enerji tasarrufu sağlıyor.

Büyüğünden küçüğüne toplamına baktığımızda atacağımız bu adımlar, bizi sürdürülebilir bir dünyada sıcak ve konforlu kışlar yaşamaya davet ediyor. O halde tek yapmamız gereken, evimizi kışın şartlarına göre düzenlemek ve sıcak evimizde sevdiklerimizle mevsimin tadını çıkarmak!