Kırmızı ışık ihlali nedeniyle kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldırdı

Ankara’da trafikte kırmızı ışığı ihlal ettiği iddia edilen ve kendisini korna çalarak uyaran kişinin aracına çekiçle zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

İDDİAYA göre Kahverengi araç kırmızıda geçti , gri araç kornaya bastı sonra tüm araçlar kornaya basınca şahıs bagajdan aldığı çekiçle gri araç sürücüsüne saldırdı. Etraftaki vatandaşlar ayırdı ama sonra yine saldırdı. Sonuna kadar izleyin pic.twitter.com/VP5EbxPOeS — Ankara Trafik Radar (@ankara_cevirme) March 4, 2022

AA’nın haberine göre Çankaya ilçesi Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı’nda Ö.Ö. idaresindeki otomobil, iddiaya göre kırmızı ışığı ihlal etti. Bunu gören başka bir sürücü, Ö.Ö.’yü korna çalarak uyardı.

Olayla ilgili sosyal medyada yer alan ve cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde Ö.Ö.’nün, aracından çıkıp bagajından aldığı çekici kendisini uyaran otomobilin açık camından içeri savurduğu, sürücününse tekme atarak kendini savunmaya çalıştığı görüldü.

Çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı saldırganın daha sonra aracın camlarını kırdığı anlar da kameralara yansıdı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Ö.Ö.’yü gözaltına aldı.