Kırmızı bültenle aranan iki kişi Türkiye'ye teslim edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan şüpheliler M.S. ve H.A’nın Gürcistan’da yakalanıp Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; kırmızı bültenle aranan M.S. ve H.A. Gürcistan’da yakalandı.

Şüpheli M.S. ‘silahla birden fazla kişiyle birlikte yağma’ H.A’ysa ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan aranıyordu.

Yerlikaya, bu kabine döneminde kırmızı bültenle aranan 333 kişinin Türkiye’ye teslim edildiğini açıkladı.

“Kırmızı Bültenle Aradığımız 2 Suçluyu Daha Ülkemize Getirdik. Bizden kaçamayacalar. Bu kabine dönemimizde 333 suçlunun ülkemize iadesini sağladık”



🟥 Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede Aradığımız M.S. ve H.A. isimli şahıslar Gürcistan’da yakalandı ve ülkemize iadeleri… pic.twitter.com/vywTKnIasL